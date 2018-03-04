Число погибших в жилом доме в Познани возросло до четырех человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Познани спасатели обнаружили тело четвертого погибшего под завалами жилого дома, где произошел взрыв газа. Об этом сообщает Tvn24.pl, передает УНН.
В пожарной службе подтвердили, что в руинах было обнаружено еще одно тело, однако пока спасатели не могут его извлечь.
"Врач подтвердил смерть этого человека. На данный момент мы не можем извлечь ее из-под завалов. Трудно сказать, когда это произойдет", - сказал представитель пожарной службы.
По данным спасателей, в завалах не должно быть больше людей.
Сообщается, что на месте работают 160 пожарных, в том числе три поисково-спасательные группы.
Вероятно, что в понедельник, 5 марта, прокуратура инициирует расследование трагедии.
Напомним, утром в многоквартирном доме в Познани, на западе Польши, произошел взрыв газа.