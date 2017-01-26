Кількість загиблих при сходженні лавини в Італії зросла до 29 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Рятувальники виявили тіла ще двох постояльців готелю “Rigopiano” в гірському масиві Гран-Сассо в центрі Італії, постраждалого через сходження сніжної лавини, передає УНН з посиланням на Rai News 24.
Загальна кількість загиблих становить 29 осіб.
Пошукова операція завершена.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих через сходження лавини на готель “Rigopiano” в Італії знову зросла — рятувальники знайшли ще одне тіло.