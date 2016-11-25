Кількість загиблих під час зітвнення поїздів в Ірані зросла до 44 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок зіткнення двох пасажирських поїздів в іранській провінції Семнан зросла до 44 людей, ще 82 людини поранені, передає УНН із посиланням на "Радіо Свобода".
Чиновник Міністерства охорони здоров’я Ірану повідомив також, що рятувальна операція завершена.
Аварія сталася на станції Гафт-Хан у місті Шахруд за 250 кілометрів на схід від столиці Ірану Тегерана вранці 25 листопада.
Аварія сталася, коли один із поїздів в’їхав в інший, що стояв.
За повідомленням, внаслідок зіткнення чотири вагони зійшли з рейок, два загорілися.
Згідно з офіційною статистикою, транспортні аварії в Ірані призводять до загибелі близько 17 тисяч людей щороку.