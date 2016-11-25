Число погибших при столкновении поездов в Иране возросло до 44 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в иранской провинции Семнан возросло до 44 человек, еще 82 человека ранены, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".
Чиновник Министерства здравоохранения Ирана сообщил также, что спасательная операция завершена.
Авария произошла на станции Гафт-Хан в городе Шахруд в 250 километрах к востоку от столицы Ирана Тегерана утром 25 ноября.
Авария произошла, когда один из поездов въехал в другой, который стоял.
По сообщению, в результате столкновения четыре вагона сошли с рельсов, два загорелись.
Согласно официальной статистике, транспортные аварии в Иране приводят к гибели около 17 000 человек ежегодно.