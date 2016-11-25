Число погибших при столкновении поездов в Иране возросло до 44 человек

Чиновник Министерства здравоохранения Ирана сообщил также, что спасательная операция завершена.

Авария произошла на станции Гафт-Хан в городе Шахруд в 250 километрах к востоку от столицы Ирана Тегерана утром 25 ноября.

Авария произошла, когда один из поездов въехал в другой, который стоял.

По сообщению, в результате столкновения четыре вагона сошли с рельсов, два загорелись.

Согласно официальной статистике, транспортные аварии в Иране приводят к гибели около 17 000 человек ежегодно.