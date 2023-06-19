Кількість загиблих через підрив Каховської ГЕС зросла до 18 – МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Наразі відомо про загибель 18 людей в результаті підриву росіянами Каховської ГЕС. 14 — від утоплення, 4 — від вогнепальних поранень під час евакуації. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко у Telegram, передає УНН.
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«Евакуювали 3 773 особи та 284 тварини. На жаль, загинуло 18 осіб. 14 — від утоплення, 4 — від вогнепальних поранень під час евакуації. Зниклих безвісти — 31 особа. Шукаємо кожного», - написав Клименко.
Також він повідомив, що вода продовжує відступати.
«Але підтопленими досі залишаються 39 населених пунктів та 818 будинків», - зазначив Клименко.
За йог словами, рятувальники за добу відкачали майже 24 тисячі кубометрів води.
«Наші ліквідатори: рятувальники ДСНС, поліцейські, гвардійці, комунальні служби, добровольці та волонтери продовжують роботу. Попри ворожі обстріли працюємо далі. Доставляємо воду, відновлюємо комунікацію, рятуємо людей», - зазначив Клименко.
Доповнення
Народний депутат, член комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський повідомляв, що росія має понести відповідальність і в суді ООН, і в Міжнародному кримінальному суді (МКС), і в майбутньому трибуналі за підрив греблі Каховської ГЕС. Зараз активно збирається доказова база для партнерів України, аби сформувати коаліцію, що катастрофа є черговим актом геноциду та терору.