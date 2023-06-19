Количество погибших из-за подрыва Каховской ГЭС возросло до 18 - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Известно о гибели 18 человек в результате подрыва россиянами Каховской ГЭС. 14 — от утопления, 4 — от огнестрельных ранений во время эвакуации. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в Telegram, передает УНН.
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«Эвакуировали 3 773 человека и 284 животных. К сожалению, погибло 18 человек. 14 — от утопления, 4 — от огнестрельных ранений во время эвакуации. Пропавших без вести — 31 человек. Ищем каждого», - написал Клименко.
Также он сообщил, что вода продолжает отступать.
«Но подтопленными до сих пор остаются 39 населенных пунктов и 818 домов», - отметил Клименко.
По его словам, спасатели за сутки откачали почти 24 тысячи кубометров воды.
«Наши ликвидаторы: спасатели ГСЧС, полицейские, гвардейцы, коммунальные службы, добровольцы и волонтеры продолжают работу. Несмотря на вражеские обстрелы работаем дальше. Доставляем воду, восстанавливаем коммуникацию, спасаем людей», - отметил Клименко.
Дополнение
Народный депутат, член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщал, что россия должна понести ответственность и в суде ООН, и в Международном уголовном суде (МУС), и в будущем трибунале за подрыв плотины Каховской ГЭС. Сейчас активно собирается доказательная база для партнеров Украины, чтобы сформировать коалицию, что катастрофа является очередным актом геноцида и террора.