Кількість військової техніки біля лінії зіткнення збільшилася в 5 разів: в ОБСЄ закликали вжити заходів

"Місія констатувала п'ятикратне збільшення кількості військової техніки, розміщеної поблизу лінії зіткнення, включаючи в житлових районах і біля них. Періоди підвищеної напруженості супроводжувалися спалахами насильства, що призводило до зростання кількості жертв серед цивільного населення. Протягом звітного періоду СММ підтвердила інформацію про 26 жертв серед цивільного населення, з яких 21 - в результаті обстрілів", - заявив Чевік.

Глава Місії сказав, що за той же період також підтверджені пошкодження внаслідок бойових дій 40 громадських і приватних об'єктів, зокрема життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури, шкіл, церков, будинків. Він закликав сторони відвести озброєння і ліквідувати позиції, розміщені в житлових районах і поблизу них по обидва боки від лінії зіткнення.

"Положення цивільного населення додатково ускладнюється тим, що контрольні пункти в'їзду-виїзду закриті зважаючи на заходи, що вживаються у зв'язку з пандемією COVID-19. Внаслідок цього, люди не мають можливості забрати власні пенсії або позбавлені медичного лікування", - заявив Чевік.

Він також зазначив, що свободу пересування СММ в непідконтрольних уряду районах в останні місяці обмежували ще більше, в результаті чого спостерігачі не мали можливості потрапити в ці райони. Він підкреслив, що для роботи СММ важливо мати однакові процедури по всій країні.

В кінці глава Місії висловив стурбованість у зв'язку з навмисними діями проти персоналу і майна СММ. Чевік зробив акцент на тому, що "забезпечення безпеки співробітників Місії було і залишається моїм першочерговим пріоритетом".

Як повідомляв УНН, раніше посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор висловив стурбованість повідомленнями про стрілянину і вибухи поблизу позицій Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.