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Кількість військової техніки біля лінії зіткнення збільшилася в 5 разів: в ОБСЄ закликали вжити заходів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Глава Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік заявив, що сторонам пора прийняти заходи, щоб реалізувати свої політичні зобов'язання на практиці. Про це він сказав під час виступу на вчорашньому засіданні Постійної ради ОБСЄ, передає УНН з посиланням на пресслужбу ОБСЄ.

"Місія констатувала п'ятикратне збільшення кількості військової техніки, розміщеної поблизу лінії зіткнення, включаючи в житлових районах і біля них. Періоди підвищеної напруженості супроводжувалися спалахами насильства, що призводило до зростання кількості жертв серед цивільного населення. Протягом звітного періоду СММ підтвердила інформацію про 26 жертв серед цивільного населення, з яких 21 - в результаті обстрілів", - заявив Чевік.

Глава Місії сказав, що за той же період також підтверджені пошкодження внаслідок бойових дій 40 громадських і приватних об'єктів, зокрема життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури, шкіл, церков, будинків. Він закликав сторони відвести озброєння і ліквідувати позиції, розміщені в житлових районах і поблизу них по обидва боки від лінії зіткнення.

"Положення цивільного населення додатково ускладнюється тим, що контрольні пункти в'їзду-виїзду закриті зважаючи на заходи, що вживаються у зв'язку з пандемією COVID-19. Внаслідок цього, люди не мають можливості забрати власні пенсії або позбавлені медичного лікування", - заявив Чевік.

Він також зазначив, що свободу пересування СММ в непідконтрольних уряду районах в останні місяці обмежували ще більше, в результаті чого спостерігачі не мали можливості потрапити в ці райони. Він підкреслив, що для роботи СММ важливо мати однакові процедури по всій країні.

В кінці глава Місії висловив стурбованість у зв'язку з навмисними діями проти персоналу і майна СММ. Чевік зробив акцент на тому, що "забезпечення безпеки співробітників Місії було і залишається моїм першочерговим пріоритетом".

Як повідомляв УНН, раніше посол США в ОБСЄ Джеймс Гілмор висловив стурбованість повідомленнями про стрілянину і вибухи поблизу позицій Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на Донбасі.

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