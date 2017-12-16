Кількість вибухів на Донбасі зменшилась - ОБСЄ

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 13 грудня по 19:30 14 грудня. Про це йдеться у звіті організації, передає УНН.

“У Донецькій області SMM зареєструвала менше порушень припинення вогню, включаючи близько 330 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом (близько 520 вибухів)”, — йдеться в повідомленні.

Зокрема, зазначається, що вечері та вночі з 13 по 14 грудня камера місії на Донецькій фільтраційній станції зафіксувала невизначений вибух, шість снарядів у польоті з сходу на захід і два снаряди з заходу на схід, а потім 24 невизначені вибухи і п’ять снарядів (три з заходу на схід і два з сходу на захід), всі 0,5-1,5 км на південь. На початку вечора 14 грудня та ж сама камера записала послідовно сім снарядів у польоті зі сходу на захід і чотири снаряди із заходу на схід, після яких було зафіксовано ще два невизначені вибухи.

Як повідомляв УНН, ОБСЄ зафіксувала максимальну кількість порушеннь з березня 2017 року.

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