Количество взрывов на Донбассе уменьшилось - ОБСЕ

“В Донецкой области СММ зарегистрировала меньше нарушений прекращения огня, включая около 330 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом (около 520 взрывов)”, — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что вечером и ночью с 13 по 14 декабря камера миссии на Донецкой фильтрационной станции зафиксировала неопределенный взрыв, шесть снарядов в полете с востока на запад и два снаряда с запада на восток, а затем 24 неопределенные взрывы и пять снарядов ( три с запада на восток и два с востока на запад), все 0,5-1,5 км на юг. В начале вечера 14 декабря та же камера записала последовательно семь снарядов в полете с востока на запад и четыре снаряда с запада на восток, после которых было зафиксировано еще два неопределенные взрывы.

Как сообщал УНН, ОБСЕ зафиксировала максимальное количество нарушений с марта 2017 года.