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Кількість утримуваних у Криму політв’язнів перевищує 60 чоловік – Чубаров

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 січня. УНН. Кількість політичних в’язнів, яких утримують в анексованому Росією Криму, перевищила 60, заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров в інтерв’ю "5 каналу", передає УНН.

Кількість утримуваних у Криму політв’язнів перевищує 60 чоловік – Чубаров

"Кількість тих, кого ми відносимо до політв’язнів, тобто люди, які позбавлені волі, і вони за ґратами або в СІЗО, або вже отримали так звані судові вироки, або судовими вироками вони обмежені в пересуванні по Криму, то таких людей в Криму – за 60. І я не кажу про тих, хто отримав величезний грошовий штраф, зокрема, за участь в заходах 26 лютого 2014 року, то таких людей вже кілька сотень. Кількість дітей, які залишилися без батьків, тому що батьки за ґратами, їх вже за сотню", – сказав Р.Чубаров.

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Голова Меджлісу додав, що близько десяти людей вже перевезли в сусідню Росію, після того, як їм винесли вироки в кримських судах.

Раніше повідомлялось, що в окупованому Сімферополі пройшли чергові обшуки у кримських татар.

Українські Національні Новини

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