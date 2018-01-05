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Количество содержащихся в Крыму политзаключенных превышает 60 человек - Чубаров

Киев • УНН

 • 9578 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Количество политических заключенных, содержащихся в аннексирована Россией Крыма, превысило 60, заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в интервью "5 каналу", передает УНН.

Количество содержащихся в Крыму политзаключенных превышает 60 человек - Чубаров

"Количество тех, кого мы относим к политзаключенным, то есть люди, которые лишены свободы, и они за решеткой или в СИЗО, или уже получили так называемые судебные приговоры, или судебными приговорами они ограничены в передвижении по Крыму, то таких людей в Крыму - за 60. И я не говорю о тех, кто получил огромный денежный штраф, в частности, за участие в мероприятиях 26 февраля 2014, то таких людей уже несколько сотен. Количество детей, оставшихся без родителей, потому что родители за решеткой, их уже за сотню", - сказал Р.Чубаров.

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Глава Меджлиса добавил, что около десяти человек уже перевезли в соседнюю Россию, после того, как им вынесли приговоры в крымских судах.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Симферополе прошли очередные обыски у крымских татар.

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