Кількість повністю вакцинованих від COVID-19 українців наблизилася до 6,5 мільйона

Цитата:

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей, з них отримали одну дозу – 7 956 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 446 255 щеплень", - вказали у МОЗ.

Деталі

За даними МОЗ, 55 897 людей вакциновано 17 жовтня проти COVID-19. Одну дозу отримали 33 680 людей, повністю імунізовані - 22 217 людей.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.