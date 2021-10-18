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Кількість повністю вакцинованих від COVID-19 українців наблизилася до 6,5 мільйона

Київ • УНН

 • 17215 перегляди

КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали майже 6,5 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже понад 14,4 мільйона щеплень, за останню добу з яких - майже 56 тисячі, більшість - першою дозою. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ України.

Цитата:

"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей, з них отримали одну дозу – 7 956 093 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 6 490 162 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 14 446 255 щеплень", - вказали у МОЗ.

Деталі

За даними МОЗ, 55 897 людей вакциновано 17 жовтня проти COVID-19. Одну дозу отримали 33 680 людей, повністю імунізовані - 22 217 людей.

97% госпіталізованих із COVID-19 у вересні - невакциновані.

Доповнення

В Україні триває 5-й етап кампанії з вакцинації проти COVID-19, на якому щепитися можуть усі охочі українці віком від 18 років.

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