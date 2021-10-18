Число полностью вакцинированных от COVID-19 украинцев приблизилось к 6,5 миллиона
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получили почти 6,5 миллиона человек. При этом в целом сделали уже более 14,4 миллиона прививок, за последние сутки из которых - почти 56 тысячи, большинство - первой дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.
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"С начала прививочной кампании привито 7 956 095 человек, из них получили одну дозу - 7 956 093 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 490 162 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 14 446 255 прививок", - указали в Минздраве.
Детали
По данным Минздрава, 55 897 человек вакцинировано 17 октября против COVID-19. Одну дозу получили 33 680 человек, полностью иммунизированы - 22 217 человек.
97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре - невакцинированные.
Дополнение
В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет.