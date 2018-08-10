Кількість постраждалих під час акції протесту в румунській столиці - сягнула 247 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Майже 250 людей, у тому числі дев’ять жандармів, отримали медичну допомогу від екіпажів швидкої допомоги на площі, де відбувається протест. З людей, яких обстежили лікарі, 16 були доставлені до лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на ефір румунського телебачення та видання Mediafax.
Наразі на площі перебувають 17 бригад “швидкої допомоги”, які надають необіхдну допомогу постраждалим в результаті сутичок протестувальникам та правоохоронцям.
Мінімум 20 тисяч людей вийшли на вулиці столиці Румунії Бухареста на антикорупційний мітинг, згідно з останніми підрахунками місцевих медіа. Учасники акції протесту вимагають відставки уряду. За останніми даними, поліція застосовує до протестуючих сльозоточивий газ і водомети.
Як повідомляв УНН, раніше надходила інформація про 172 постраждалих через сутички у центрі румунської столиці.