Число пострадавших во время акции протеста в румынской столице - достигло 247 человек

Сейчас на площади находятся 17 бригад “скорой помощи”, которые оказывают необихдну помощь пострадавшим в результате столкновений протестующим и правоохранителям.

Минимум 20 тысяч человек вышли на улицы столицы Румынии Бухареста на антикоррупционный митинг, согласно последним подсчетам местных СМИ. Участники акции протеста требуют отставки правительства. По последним данным, полиция применяет к протестующим слезоточивый газ и водометы.

Как сообщал УНН, ранее поступала информация о 172 пострадавших в результате столкновений в центре румынской столицы.