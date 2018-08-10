Число пострадавших во время акции протеста в румынской столице - достигло 247 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Почти 250 человек, в том числе девять жандармов, получили медицинскую помощь от экипажей скорой помощи на площади, где происходит протест. Из людей, которых обследовали врачи, 16 были доставлены в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эфир румынского телевидения и издание Mediafax.
Сейчас на площади находятся 17 бригад “скорой помощи”, которые оказывают необихдну помощь пострадавшим в результате столкновений протестующим и правоохранителям.
Минимум 20 тысяч человек вышли на улицы столицы Румынии Бухареста на антикоррупционный митинг, согласно последним подсчетам местных СМИ. Участники акции протеста требуют отставки правительства. По последним данным, полиция применяет к протестующим слезоточивый газ и водометы.
Как сообщал УНН, ранее поступала информация о 172 пострадавших в результате столкновений в центре румынской столицы.