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Число пострадавших во время акции протеста в румынской столице - достигло 247 человек

Киев • УНН

 • 8333 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. Почти 250 человек, в том числе девять жандармов, получили медицинскую помощь от экипажей скорой помощи на площади, где происходит протест. Из людей, которых обследовали врачи, 16 были доставлены в больницу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на эфир румынского телевидения и издание Mediafax.

Число пострадавших во время акции протеста в румынской столице - достигло 247 человек

Сейчас на площади находятся 17 бригад “скорой помощи”, которые оказывают необихдну помощь пострадавшим в результате столкновений протестующим и правоохранителям.

Минимум 20 тысяч человек вышли на улицы столицы Румынии Бухареста на антикоррупционный митинг, согласно последним подсчетам местных СМИ. Участники акции протеста требуют отставки правительства. По последним данным, полиция применяет к протестующим слезоточивый газ и водометы.

Как сообщал УНН, ранее поступала информация о 172 пострадавших в результате столкновений в центре румынской столицы.

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