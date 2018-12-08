Кількість поранених під час сутичок у Парижі зросла до 55 осіб
Київ • УНН
КИЇВ.8 грудня. УНН. За попередніми даними, у Парижі під час сутичок протестувальників "жовтих жилетів" з поліцією поранено вже 55 осіб. Про це повідомляє британське видання The Guardian, передає УНН.
"За даними поліції та місцевої влади, у суботніх демонстраціях взяли участь близько 31 тисячі людей, у тому числі близько 8 тисяч у Парижі та 2-3 тисячі в таких містах, як Марсель, Ліон та Тулуза. Станом на 17:00 8 грудня, поранено вже 55 осіб", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, демонстранти з руху "Жовті жилети" влаштовують масові акції протесту вже треті вихідні підряд. Крім зниження цін на паливо, вони вимагають зменшення податкового тягаря і підвищення мінімального розміру оплати праці.
Як повідомляв УНН, у Парижі бронемашини французької жандармерії зайняли позиції у фронтону Національних зборів Франції (нижньої палати парламенту).