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Кількість отриманих житлових субсидій збільшилась на 36,7% у 2019 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 червня. УНН. Кількість домогосподарств, що отримали житлові субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива збільшилась порівняно з відповідним періодом 2018 року на 36,7%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державної служби статистики.

Кількість отриманих житлових субсидій збільшилась на 36,7% у 2019 році

За даними Держстату, у січні–травні 2019 року 327,5 тис. домогосподарств отримали субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, з них у міських поселеннях - 67,8 тис. домогосподарств, у сільській місцевості - 259,7 тис.

Як зазначається, середній розмір призначеної субсидії одного домогосподарства у травні 2019 року збільшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 1,1% і становив 3041,3 грн.

За підрахунками Державної служби статистики, з початку 2019 року сума призначених субсидій становила 1024,5 млн.грн (у міських поселеннях - 225,1 млн.грн, у сільській місцевості - 799,4 млн.грн), у відповідному періоді 2018 року – 1581,5 млн.грн (у міських поселеннях - 340,4 млн.грн, у сільській місцевості - 1241,1 млн.грн).

Як повідомляє Держстат, у січні–травні 2019 року сума субсидій, отриманих домогосподарствами на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, становила 877,2 млн.грн, за відповідний період 2018 року. – 975,5 млн.грн.

Згідно повідомлення, заборгованість бюджетів із виплати таких субсидій на кінець травня 2019 року становила 179,3 млн.грн (з неї у міських поселеннях - 31,5 млн.грн, у сільській місцевості - 147,8 млн.грн).

Нагадаємо, Кабінет міністрів України на засіданні 22 травня зменшив суму коштів на виплату субсидій на 8 млрд грн.

Українські Національні Новини

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