Количество полученных жилищных субсидий увеличилась на 36,7% в 2019 году
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Количество домохозяйств, получивших жилищные субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива увеличилась по сравнению с соответствующим периодом 2018 года на 36,7%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Государственной службы статистики.
По данным Госстата, в январе-мае 2019 года 327,5 тыс. домохозяйств получили субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, из них в городских поселениях - 67,8 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 259,7 тыс.
Как отмечается, средний размер назначенной субсидии одного домохозяйства в мае 2019 года увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 1,1% и составил 3041,3 грн.
По подсчетам Государственной службы статистики, с начала 2019 года сумма назначенных субсидий составила 1024,5 млн.грн (в городских поселениях - 225,1 млн.грн, в сельской местности - 799,4 млн.грн), в соответствующем периоде 2018 года - 1581,5 млн.грн (в городских поселениях - 340,4 млн.грн, в сельской местности - 1241,1 млн.грн).
Как сообщает Госстат, в январе-мае 2019 года сумма субсидий, полученных домохозяйствами на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива, составляла 877,2 млн.грн, за соответствующий период 2018 года. - 975,5 млн.грн.
Согласно сообщению, задолженность бюджетов по выплате таких субсидий на конец мая 2019 года составляла 179,3 млн.грн (из нее в городских поселениях - 31,5 млн.грн, в сельской местности - 147,8 млн.грн).
Напомним, Кабинет министров Украины на заседании 22 мая уменьшил сумму средств на выплату субсидий на 8 млрд грн.