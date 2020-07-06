Кількість медиків, інфікованих коронавірусом, перевищила 7000

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19 березня, 18:42 • 98539 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 137712 перегляди

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19 березня, 10:24 • 130552 перегляди

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Станом на 6 липня в Україні лабораторно підтверджено 7030 випадків захворювання COVID-19 у медичних працівників. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.

"Всього за весь час пандемії захворіли 49 043 людини, з них 3 550 дітей, а також 7 030 медпрацівників", - повідомив міністр.

З 543 осіб, у яких підтвердили COVID-19 за минулу добу, захворіли 40 медичних працівників та 41 дитина, 172 людини госпіталізовані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ІФА-тестування на COVID-19 - це найменше, що може зробити бізнес для захисту своїх працівників - Вавриш

За минулу добу, за словами Степанова, також було проведено 10 709 тестів, з яких 6 696 ПЛР, 4 013 ІФА.

Відзначимо, що, згідно з "ковідним" наказом МОЗ, усі медики підлягають постійному ІФА-тестуванню, особливо ті, хто має ризик зараження через контакт з хворими.

Нагадаємо, за словами в.о. лікаря з контролю якості клініко-діагностичної лабораторії КНП "Тернопільська університетська лікарня" ТОР Володимира Кирика, ІФА-тестування - це спосіб захисту медиків.

"А якщо захистимо медиків - захистимо всіх", - вважає лікар.

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