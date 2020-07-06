Кількість медиків, інфікованих коронавірусом, перевищила 7000
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Станом на 6 липня в Україні лабораторно підтверджено 7030 випадків захворювання COVID-19 у медичних працівників. Про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає УНН.
"Всього за весь час пандемії захворіли 49 043 людини, з них 3 550 дітей, а також 7 030 медпрацівників", - повідомив міністр.
З 543 осіб, у яких підтвердили COVID-19 за минулу добу, захворіли 40 медичних працівників та 41 дитина, 172 людини госпіталізовані.
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За минулу добу, за словами Степанова, також було проведено 10 709 тестів, з яких 6 696 ПЛР, 4 013 ІФА.
Відзначимо, що, згідно з "ковідним" наказом МОЗ, усі медики підлягають постійному ІФА-тестуванню, особливо ті, хто має ризик зараження через контакт з хворими.
Нагадаємо, за словами в.о. лікаря з контролю якості клініко-діагностичної лабораторії КНП "Тернопільська університетська лікарня" ТОР Володимира Кирика, ІФА-тестування - це спосіб захисту медиків.
"А якщо захистимо медиків - захистимо всіх", - вважає лікар.