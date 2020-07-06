Количество медиков, инфицированных коронавирусом, превысило 7000

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КИЕВ. 6 июля. УНН. По состоянию на 6 июля в Украине лабораторно подтверждено 7030 случаев заболевания COVID-19 у медицинских работников. Об этом на брифинге сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

"Всего за все время пандемии заболели 49 043 человека, из них 3 550 детей, а также 7 030 медработников", - сообщил министр.

Из 543 человек, у которых подтвердили COVID-19 за прошлые сутки, заболели 40 медицинских работников и 41 ребенок, 172 человека госпитализированы.

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За прошлые сутки, по словам Степанова, также было проведено 10 709 тестов, из которых 6 696 ПЦР, 4 013 ИФА.

Отметим, что, согласно "ковидному" приказу Минздрава, все медики подлежат постоянному ИФА-тестированию, особенно те, кто имеет риск заражения из-за контакта с больными.

Напомним, по словам и.о. врача по контролю качества клинико-диагностической лаборатории КНП "Тернопольская университетская больница" ТОР Владимира Кирика, ИФА-тестирование - это способ защиты медиков.

"А если защитим медиков - защитим и всех", - считает врач. 

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