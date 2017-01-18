Кількість кримінальних проваджень щодо незаконної рубки лісу на Закарпатті зменшилася на 61%
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 18 січня. УНН. Протягом 2016 року закарпатськими правоохоронцями відкрито 51 кримінальне провадження щодо незаконної рубки лісу, з них шість вже спрямовано до суду, а за п′ятьма оголошені підозри. Такі цифри сьогодні, 18 січня, були озвучені під час прес-конференції начальника Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Романа Стефанишина, передає кореспондент УНН.
Натомість, як повідомили УНН у відділі комунікації ГУ НП у Закарпатській області, показники правопорушень щодо лісової галузі 2015 року виявилися вищими на 61%.
Так, за 2015 рік в області було відкрито 130 кримінальних проваджень, з них за 16-ма справами було оголошено підозри, стільки ж справ скерували до суду.