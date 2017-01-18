Кількість кримінальних проваджень щодо незаконної рубки лісу на Закарпатті зменшилася на 61%

Натомість, як повідомили УНН у відділі комунікації ГУ НП у Закарпатській області, показники правопорушень щодо лісової галузі 2015 року виявилися вищими на 61%.

Так, за 2015 рік в області було відкрито 130 кримінальних проваджень, з них за 16-ма справами було оголошено підозри, стільки ж справ скерували до суду.