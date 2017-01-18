Количество уголовных производств относительно незаконной рубки леса в Закарпатье уменьшилось на 61%
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 18 января. УНН. В течение 2016 года закарпатскими правоохранителями открыто 51 уголовное производство по незаконной рубке леса, из них шесть уже направлены в суд, а по пяти объявлены подозрения. Такие цифры сегодня, 18 января, были озвучены во время пресс-конференции начальника Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Романа Стефанишина, передает корреспондент УНН.
Зато, как сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ НП в Закарпатской области, показатели правонарушений по лесной отрасли в 2015 году оказались выше на 61%.
Так, в 2015 году в области было открыто 130 уголовных производств, из них по 16 делам было объявлено подозрение, столько же дел направили в суд.