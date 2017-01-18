Количество уголовных производств относительно незаконной рубки леса в Закарпатье уменьшилось на 61%

Зато, как сообщили УНН в отделе коммуникации ГУ НП в Закарпатской области, показатели правонарушений по лесной отрасли в 2015 году оказались выше на 61%.

Так, в 2015 году в области было открыто 130 уголовных производств, из них по 16 делам было объявлено подозрение, столько же дел направили в суд.