Кількість користувачів Instagram зросла до 700 мільйонів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Щомісячна аудиторія Instagram сягнула 700 млн користувачів, а за чотири місяці їхнє число виросло на 100 мільйонів, передає УНН з посиланням на TechCrunch.
За останні два роки аудиторія сервісу виросла більш ніж у два рази.
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Представники компанії стверджують, що Instagram показав найвищі темпи приросту за всю історію проекту. За півроку 2016 року аудиторія зросла на 100 мільйонів.
Зазначають, що основними чинниками для зростання аудиторії стали: розвиток розділу з публікаціями Stories, прямі трансляції і можливість видаляти підписників та вимикати коментарі.
Тепер аудиторія Instagram вдвічі перевищує кількість користувачів Twitter (328 мільйонів за підсумками першої чверті 2017 року). Тільки Instagram Stories використовують більше 200 мільйонів осіб, що більше аудиторії сервісу Snapchat (161 мільйон).
Нагадаємо, у грудні Instagram оновив свої безпекові налаштування, вперше дозволивши користувачам відключати коментарі під окремими записами.