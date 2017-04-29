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Количество пользователей Instagram выросла до 700 000 000

Киев • УНН

 • 15625 просмотра

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Ежемесячная аудитория Instagram достигла 700 млн пользователей, а за четыре месяца их число выросло на 100 000 000, передает УНН со ссылкой на TechCrunch.

Количество пользователей Instagram выросла до 700 000 000

За последние два года аудитория сервиса выросла более чем в два раза.

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Представители компании утверждают, что Instagram показал самые высокие темпы прироста за всю историю проекта. За полгода 2016 аудитория выросла на 100 000 000.

Отмечают, что основными факторами для роста аудитории стали: развитие раздела с публикациями Stories, прямые трансляции и возможность удалять подписчиков и выключать комментарии.

Теперь аудитория Instagram вдвое превышает количество пользователей Twitter (328000000 по итогам первой четверти 2017 года). Только Instagram Stories используют более 200 000 000 человек, что больше аудитории сервиса Snapchat (161000000).

Напомним, в декабре Instagram обновил свои оборонные настройки , впервые позволив пользователям отключать комментарии под отдельными записями.

Украинские Национальные Новости

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