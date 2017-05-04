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Кількість користувачів Facebook сягнула майже 2 мільярдів

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. За результатами дослідження, проведеного компанією Facebook, кількість користувачів цієї соцмережі сягнула 1,94 млрд осіб, повідомляє УНН із посиланням на українську службу ВВС.

Кількість користувачів Facebook сягнула майже 2 мільярдів

У компанії підкреслюють, що користувачами Facebook є “чверть населення земної кулі”.

При цьому близько 1,3 млрд людей заходять до соцмережі щодня.

Компанія зазначає, що більшість нових юзерів, які приєдналися до Facebook останнім часом — не з Європи і не з Північної Америки.

Доходи Facebook у першому кварталі поточного року сягнули 3 млрд доларів, що на 76% більше, ніж в аналогічний період минулого року.

Майже весь дохід компанії забезпечує реклама. За перші три місяці року Facebook збільшив свою виручку від реклами на 51%. Однак фінансовий директор компанії Девід Венер заявив, що зростання доходу від реклами суттєво уповільниться протягом року, бо Facebook не може розміщувати на сторінці користувача більше оголошень, ніж є зараз.

Нагадаємо, засновник Facebook Марк Цукерберг заявив, що компанія додатково найме три тисячі людей, щоб боротися з агресивними публікаціями і трансляціями сцен насильства, які останнім часом стали часто з’являтися в соцмережі.

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