Количество пользователей Facebook достигло почти 2 миллиардов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. По результатам исследования, проведенного компанией Facebook, количество пользователей этой соцсети достигло 1,94 млрд человек, сообщает УНН со ссылкой на украинскую службу ВВС.
В компании подчеркивают, что пользователи Facebook – “четверть населения земного шара”.
При этом около 1,3 млрд человек заходят в соцсеть ежедневно.
Компания отмечает, что большинство новых пользователей, присоединившихся к Facebook в последнее время — не из Европы и не из Северной Америки.
Доходы Facebook в первом квартале текущего года достигли 3 млрд долларов, что на 76% больше, чем в аналогичный период прошлого года.
Почти весь доход компании обеспечивает реклама. За первые три месяца года Facebook увеличил свою выручку от рекламы на 51%. Однако финансовый директор компании Дэвид Венер заявил, что рост дохода от рекламы существенно замедлится в течение года, так как Facebook не может размещать на странице пользователя больше объявлений, чем сейчас.
Напомним, основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что компания дополнительно наймет три тысячи человек, чтобы бороться с агрессивными публикациями и трансляциями сцен насилия, которые в последнее время стали часто появляться в соцсети.