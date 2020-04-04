Кількість хворих на COVID-19 на Кіровоградщині зросла
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ — КИЇВ. 4 квітня. УНН. На Кіровоградщині 8 підозр на COVID-19, які відпрацювали фахівці вірусологічної лабораторії вночі, підтвердилися. Про це УНН поінформували в пресслужбі Кіровоградської ОДА.
“Тож наразі маємо 23 випадки захворювання на коронавірус серед жителів Кіровоградщини”, — повідомили в прес-службі.
18 осіб, хворих на коронавірусну інфекцію, зафіксовані в Кропивницькому, 2 — у Кропивницькому районі, 3 — у Долинському районі.
Сьогодні до лабцентра надійдуть чергові біологічні матеріали людей, які входять до кола контактних осіб по раніше підтвердженим випадкам. Усіх їх обстежать методом ПЛР-тестування.
Нагадаємо, в Україні на ранок 4 квітня зафіксовано 1096 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 — летальні.