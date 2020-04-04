Количество больных COVID-19 в Кировоградской области выросло

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 61795 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 72498 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 85967 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 84157 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 103477 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 86226 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102716 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105868 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130930 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130320 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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5 марта, 14:51 • 71899 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 103610 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 109117 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 107524 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 107073 просмотра
Актуальное
Количество больных COVID-19 в Кировоградской области выросло

Количество больных COVID-19 в Кировоградской области выросло

Киев  •  УНН

 • 20748 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ - КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Кировоградской области 8 подозрений на COVID-19, которые отработали специалисты вирусологической лаборатории ночью, подтвердились. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.

"Поэтому сейчас имеем 23 случая заболевания коронавирусом среди жителей Кировоградской области", - сообщили в пресс-службе.

18 человек, больных коронавирусной инфекцией, зафиксированные в Кропивницком, два - в Кропивницком районе, 3 - в Долинском районе.

Сегодня в лабцентр поступят очередные биологические материалы людей, входящих в круг контактных лиц по ранее подтвержденным случаям. Всех их обследуют методом ПЦР-тестирования.

Напомним, в Украине на утро 4 апреле зафиксирован 1096 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 - летальные.

Украинские Национальные Новости

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