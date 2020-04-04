Количество больных COVID-19 в Кировоградской области выросло
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ - КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Кировоградской области 8 подозрений на COVID-19, которые отработали специалисты вирусологической лаборатории ночью, подтвердились. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кировоградской ОГА.
"Поэтому сейчас имеем 23 случая заболевания коронавирусом среди жителей Кировоградской области", - сообщили в пресс-службе.
18 человек, больных коронавирусной инфекцией, зафиксированные в Кропивницком, два - в Кропивницком районе, 3 - в Долинском районе.
Сегодня в лабцентр поступят очередные биологические материалы людей, входящих в круг контактных лиц по ранее подтвержденным случаям. Всех их обследуют методом ПЦР-тестирования.
Напомним, в Украине на утро 4 апреле зафиксирован 1096 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 28 - летальные.