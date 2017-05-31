Кількість хворих на холеру в Ємені може зрости до 200 тисяч - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. Кількість хворих на холеру в Ємені може зрости до 200 тисяч. Про це заявили у вівторок, 30 травня, в Організації Об’єднаних Націй, передає УНН з посиланням на “Deutsche Welle”.
Фахівці ООН стверджують, що у найближчі півроку до теперішніх 55 тисяч імовірно хворих на холеру може додатися ще 150 тисяч пацієнтів. Про це заявив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О’Браян.
“Масштаб спалаху інфекції не лише пригнічує тим, що його можна було передбачити, але й тим, що це прямий наслідок конфлікту”, — зазначив С.О’Браян.
Варто зазначити, що з кінця квітня, за даними ООН, епідемія кишкового захворювання забрала вже більше п’яти сотень життів. Третина з нинішніх хворих — діти.