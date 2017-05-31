Количество больных холерой в Йемене может вырасти до 200 000 - ООН

Специалисты ООН утверждают, что в ближайшие полгода до нынешних 55 000 вероятно больных холерой может добавиться еще 150 000 пациентов. Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивен О’Брайан.

“Масштаб вспышки инфекции не только подавляет тем, что его можно было предвидеть, но и тем, что это прямое следствие конфликта”, — отметил С.О’Браян.

Стоит отметить, что с конца апреля, по данным ООН, эпидемия кишечного заболевания унесла уже более пяти сотен жизней. Треть из нынешних больных — дети.