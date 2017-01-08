Кількість ДТП в Житомирі через негоду збільшилась в 4 рази

Аварії були зафіксовані на території Житомира, а також ділянці автодороги “Київ-Чоп”, на якій працюють патрульні із Житомира.

За день (з 8 ранку до 20 вечора — ред.) вони зафіксували 23 аварії, основна їхня причина — слизькі нерозчищені дороги.

В цих ДТП постраждало двоє людей.

Патрульні кажуть, що 23 ДТП — вкрай висока цифра, для порівняння за вчора сталось лише 5 аварій, тобто кількість ДТП збільшилась у понад 4 рази.