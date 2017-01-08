Количество ДТП в Житомире из-за непогоды увеличилось в 4 раза
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 8 января. УНН. В течение дня патрульные полицейские Житомира зафиксировали 23 ДТП, сообщает УНН пресс-служба патрульной полиции города.
Аварии были зафиксированы на территории Житомира, а также участке автодороги "Киев-Чоп", на которой работают патрульные из Житомира.
В день (с 8 утра до 20 вечера - ред.) они зафиксировали 23 аварии, основная их причина - скользкие нерасчищенные дороги.
В этих ДТП пострадали два человека.
Патрульные говорят, что 23 ДТП - крайне высокая цифра, для сравнения за вчера произошло лишь 5 аварий, то есть количество ДТП увеличилось более чем в 4 раза.