Кількість дітей із виявленою дизентерією збільшилася на Закарпатті

“На сьогодні також виявлено збудник дизентерії у двох контактних осіб — учнів 1-го та 4-го класів. У подальшому ці діти будуть госпіталізовані для санації. Бактеріологічні обстеження контактних осіб тривають”, — йдеться у повідомленні обласного центру здоров′я.

При бактеріологічному дослідженні відібраних на шкільному харчоблоці зразків та проб навколишнього середовища та персоналу росту патогенної флори виявлено не було. Епідеміологічне обстеження та комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів триває.

У п′яти дітей результати досліджень негативні, їх виписали додому. Станом на 24 березня діагноз дизентерії було підтверджено у трьох школярів.

Нагадаємо, за фактом отруєння дітей на Закарпатті відкрили кримінальне провадження.