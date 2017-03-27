Количество детей с выявленной дизентерией увеличилась на Закарпатье

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122461 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181608 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132465 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126240 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118395 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106581 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107605 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103931 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Количество детей с выявленной дизентерией увеличилась на Закарпатье

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УЖГОРОД-КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 27 марта, при бактериологическом исследовании биоматериала от 13 больных детей, госпитализированных с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в инфекционное отделение Хустской райбольницы, у восьми больных обнаружен возбудитель дизентерии. Сообщают в пресс-центре Закарпатского областного центра здоровья, передает УНН.

"На сегодня также обнаружен возбудитель дизентерии у двух контактных лиц - учащихся 1-го и 4-го классов. В дальнейшем эти дети будут госпитализированы для санации. Бактериологические обследования контактных лиц продолжаются ", - говорится в сообщении областного центра здоровья.

При бактериологическом исследовании отобранных на школьном пищеблоке образцов и проб окружающей среды и персонала роста патогенной флоры не выявлено. Эпидемиологическое обследование и комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий продолжается.

У пяти детей результаты исследований отрицательные, их выписали домой. По состоянию на 24 марта диагноз дизентерии было подтверждено в трех школьников.

Напомним, по факту отравления детей в Закарпатье открыли уголовное производство .

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