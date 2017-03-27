Количество детей с выявленной дизентерией увеличилась на Закарпатье

"На сегодня также обнаружен возбудитель дизентерии у двух контактных лиц - учащихся 1-го и 4-го классов. В дальнейшем эти дети будут госпитализированы для санации. Бактериологические обследования контактных лиц продолжаются ", - говорится в сообщении областного центра здоровья.

При бактериологическом исследовании отобранных на школьном пищеблоке образцов и проб окружающей среды и персонала роста патогенной флоры не выявлено. Эпидемиологическое обследование и комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий продолжается.

У пяти детей результаты исследований отрицательные, их выписали домой. По состоянию на 24 марта диагноз дизентерии было подтверждено в трех школьников.

Напомним, по факту отравления детей в Закарпатье открыли уголовное производство .