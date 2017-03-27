Количество детей с выявленной дизентерией увеличилась на Закарпатье
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 27 марта. УНН. По состоянию на 27 марта, при бактериологическом исследовании биоматериала от 13 больных детей, госпитализированных с предварительным диагнозом гастроэнтероколит в инфекционное отделение Хустской райбольницы, у восьми больных обнаружен возбудитель дизентерии. Сообщают в пресс-центре Закарпатского областного центра здоровья, передает УНН.
"На сегодня также обнаружен возбудитель дизентерии у двух контактных лиц - учащихся 1-го и 4-го классов. В дальнейшем эти дети будут госпитализированы для санации. Бактериологические обследования контактных лиц продолжаются ", - говорится в сообщении областного центра здоровья.
При бактериологическом исследовании отобранных на школьном пищеблоке образцов и проб окружающей среды и персонала роста патогенной флоры не выявлено. Эпидемиологическое обследование и комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий продолжается.
У пяти детей результаты исследований отрицательные, их выписали домой. По состоянию на 24 марта диагноз дизентерии было подтверждено в трех школьников.
Напомним, по факту отравления детей в Закарпатье открыли уголовное производство .