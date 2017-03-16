Кількість безробітних в Україні за місяць зросла на 2,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. У лютому 2017 року порівняно з січнем 2017 року, тобто за місяць, кількість зареєстрованих безробітних в Україні зросла на 2,3%. Про це свідчать дані Державної служби статистики України, передає УНН.
За даними Держстатистики, у лютому 2017 року порівняно з січнем 2017 року, тобто за один місяць, кількість зареєстрованих безробітних зросла на 2,3% або на 10,3 тис. осіб (з 429 тис. осіб до 439,3 тис. осіб).
Наразі кількість зареєтрованих безробітних у лютому становила 1,7% населення працездатного віку.
При цьому в лютому 2017 року середній розмір допомоги по безробіттю зменшився на 92 грн — з 2015 грн до 1923 грн. Слід додати, що серед зареєстрованих 439,3 тис. осіб безробітних лише 364,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Додамо, що дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, у січні 2017 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні збільшилася порівняно з груднем минулого року на 9,8%.