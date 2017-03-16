Количество безработных в Украине за месяц выросло на 2,3%

По данным Госстатистики, в феврале 2017 года по сравнению с январем 2017 года, то есть за один месяц, количество зарегистрированных безработных выросло на 2,3% или на 10,3 тыс. человек (из 429 тыс. человек до 439,3 тыс. человек) .

Сейчас количество зарегистрированных безработных в феврале составило 1,7% населения трудоспособного возраста.

При этом в феврале 2017 года средний размер пособия по безработице уменьшился на 92 грн - с 2015 грн до 1923 грн. Следует добавить, что среди зарегистрированных 439,3 тыс. человек безработных только 364,9 тыс. человек получают пособие по безработице.

Добавим, что данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, в январе 2017 года количество зарегистрированных безработных в Украине увеличилось по сравнению с декабрем прошлого года на 9,8%.