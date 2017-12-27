Кілька людей зі списку на обмін відмовились повертатися на окуповані території
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Частина людей, які були у списках від “ДНР” і “ЛНР” на обмін, відмовилися від того, щоб їх передавали на окуповану територію. Про це повідомила представниця від України у переговорній групі Ірина Геращенко, передає УНН з посиланням на BBC Україна.
За її словами, ці люди залишаться на підконтрольній Україні території.
Пізніше українська Омбудсмен Валерія Лутковська уточнила, що 43 особи зі "списку 306" на обмін у "ДНР" та "ЛНР", раніше відмовилися від передачі і виявили бажання залишитися на підконтрольній Києву території. Вони не приїхали до місця обміну.
За даними В.Лутковської, хтось з цих людей відбуває терміни ув'язнення, хтось знаходиться під домашнім арештом, а хтось вже відбув свій строк ув'язнення.
Також стало відомо, що кілька людей зі "списку 306" відмовилися від обміну вже на місці.
Представники "Червоного хреста" планують індивідуально опитувати кожну людину, яку сторони передаватимуть на обмін.
Як повідомляв УНН, раніше І.Геращенко написала у Facebook, що сторони обговорили списки і скоро почнеться звільнення заручників.
Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона заявила про готовність здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися.
Напередодні Президент Петро Порошенко зустрівся з рідними поленених. Уряд планує надати допомогу звільненим з полону.
При цьому і російська, і українська сторони заявляли, що це не кінець і робота над звільненням утримуваних на Донбасі триватиме.