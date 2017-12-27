Кілька людей зі списку на обмін відмовились повертатися на окуповані території

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Частина людей, які були у списках від “ДНР” і “ЛНР” на обмін, відмовилися від того, щоб їх передавали на окуповану територію. Про це повідомила представниця від України у переговорній групі Ірина Геращенко, передає УНН з посиланням на BBC Україна.