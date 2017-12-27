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Несколько человек из списка на обмен отказались возвращаться на оккупированные территории

Киев • УНН

 • 9676 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Часть людей, которые были в списках от "ДНР" и "ЛНР" на обмен, отказались от того, чтобы их передавали на оккупированную территорию. Об этом сообщила представительница от Украины в переговорной группе Ирина Геращенко, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.

Несколько человек из списка на обмен отказались возвращаться на оккупированные территории

По ее словам, эти люди останутся на подконтрольной Украины территории.

Позже украинский Омбудсмен Валерия Лутковская уточнила, что 43 человека из "списка 306" на обмен в "ДНР" и "ЛНР", ранее отказались от передачи и изъявили желание остаться на подконтрольной Киеву территории. Они не приехали на место обмена.

По данным В.Лутковской, некоторые из этих людей отбывают сроки заключения, некоторые находятся под домашним арестом, а кто-то уже отбыл свой срок заключения.

Также стало известно, что несколько человек из "списка 306" отказались от обмена уже на месте.

Представители "Красного креста" планируют индивидуально опрашивать каждого человека, которого стороны будут передавать на обмен.

Как сообщал УНН, ранее И.Геращенко написала в Facebook, что стороны обсудили списки и скоро начнется освобождение заложников.

О том, что до новогодних и рождественских праздников должен состояться обмен удерживаемыми лицами, который назвали самым масштабным, провели переговоры на заседании трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Украинская сторона заявила о готовности осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.

Накануне Президент Петр Порошенко встретился с родными заложников. Правительство планирует предоставить помощь освобожденным из плена.

При этом и российская, и украинская стороны заявляли, что это не конец и работа над освобождением удерживаемых в Донбассе будет продолжаться.

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