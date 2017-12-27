Несколько человек из списка на обмен отказались возвращаться на оккупированные территории

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Часть людей, которые были в списках от "ДНР" и "ЛНР" на обмен, отказались от того, чтобы их передавали на оккупированную территорию. Об этом сообщила представительница от Украины в переговорной группе Ирина Геращенко, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.