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Кількадесят художників малювали портрети у Закарпатській ОДА

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 28 квітня. УНН. Сьогодні, 28 квітня, в Ужгороді понад 50 молодих художників з різних регіонів України малювали портрети у холі-атріумі Закарпатської ОДА, повідомляє кореспондент УНН.

Кількадесят художників малювали портрети у Закарпатській ОДА

Так, учасники ІІ Всеукраїнського студентського конкурсу з живопису “Срібний мольберт” виконували творче завдання “Портрет”.

Під акомпанемент роялю молоді митці відтворювали на полотнах своє бачення натурників — хлопців та дівчат, які втілили різні образи, типажі, настрої.

Під час виконання творчого завдання конкурсанти керувалися головною настановою членів компетентного журі — відійти від академізму, імпровізувати, творити, а не перемальовувати. І хоч одного натурника чи натурницю малювали кілька художників, зображення були абсолютно різними, й не лише за технікою виконання.

Так, 51 художник курсує Ужгородом четвертий день. Конкурсанти “Срібного мольберту” вже малювали міські пейзажі у різних куточках обласного центру Закарпаття і виконували творче завдання “Імпровізація” у мистецькому центрі. Завтра ж відбудеться нагородження переможців Всеукраїнського студентського конкурсу з живопису, після чого в атріумі облдержадміністрації триватиме виставка художніх робіт учасників, які вони малювали протягом трьох днів.

За словами організаторів конкурсу, цього року журі опрацювало кілька тисяч робіт від 345 студентів із 67 навчальних закладів України. У результаті до фінальної частини творчого змагання потрапили 51 молодий художник.

Як раніше повідомляв УНН, 26 квітня на вулицях Ужгорода 51 молодий художник з різних регіонів України малював міські пейзажі.

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