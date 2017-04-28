Несколько десятков художников рисовали портреты в Закарпатской ОГА
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня, 28 апреля, в Ужгороде более 50 молодых художников из разных регионов Украины рисовали портреты в холле-атриуме Закарпатской ОГА, сообщает корреспондент УНН.
Так, участники II Всеукраинского студенческого конкурса по живописи “Серебряный мольберт” выполняли творческое задание “Портрет”.
Под аккомпанемент рояля молодые художники воспроизводили на полотнах свое видение натурщиков — ребят, которые воплотили различные образы, типажи, настроения.
Во время выполнения творческого задания конкурсанты руководствовались главной установкой членов компетентного жюри — отойти от академизма, импровизировать, творить, а не перерисовывать. И хоть одного натурщика или натурщицу рисовали несколько художников, изображения были совершенно разными, и не только по технике исполнения.
Так, 51 художник курсирует по Ужгороду уже четвертый день. Конкурсанты “Серебряного мольберта” уже рисовали городские пейзажи в разных уголках областного центра Закарпатья и выполняли творческое задание “Импровизация” в художественном центре. Завтра же состоится награждение победителей Всеукраинского студенческого конкурса по живописи, после чего в атриуме облгосадминистрации проходит выставка художественных работ участников, которые они рисовали в течение трех дней.
По словам организаторов конкурса, в этом году жюри разработало несколько тысяч работ от 345 студентов из 67 учебных заведений Украины. В результате к финальной части творческого соревнования попали 51 молодой художник.
Как ранее сообщал УНН, 26 апреля на улицах Ужгорода 51 молодой художник из разных регионов Украины рисовал городские пейзажи.