Несколько десятков художников рисовали портреты в Закарпатской ОГА

Так, участники II Всеукраинского студенческого конкурса по живописи “Серебряный мольберт” выполняли творческое задание “Портрет”.

Под аккомпанемент рояля молодые художники воспроизводили на полотнах свое видение натурщиков — ребят, которые воплотили различные образы, типажи, настроения.

Во время выполнения творческого задания конкурсанты руководствовались главной установкой членов компетентного жюри — отойти от академизма, импровизировать, творить, а не перерисовывать. И хоть одного натурщика или натурщицу рисовали несколько художников, изображения были совершенно разными, и не только по технике исполнения.

Так, 51 художник курсирует по Ужгороду уже четвертый день. Конкурсанты “Серебряного мольберта” уже рисовали городские пейзажи в разных уголках областного центра Закарпатья и выполняли творческое задание “Импровизация” в художественном центре. Завтра же состоится награждение победителей Всеукраинского студенческого конкурса по живописи, после чего в атриуме облгосадминистрации проходит выставка художественных работ участников, которые они рисовали в течение трех дней.

По словам организаторов конкурса, в этом году жюри разработало несколько тысяч работ от 345 студентов из 67 учебных заведений Украины. В результате к финальной части творческого соревнования попали 51 молодой художник.

Как ранее сообщал УНН, 26 апреля на улицах Ужгорода 51 молодой художник из разных регионов Украины рисовал городские пейзажи.