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Несколько десятков художников рисовали портреты в Закарпатской ОГА

Киев • УНН

 • 15039 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 28 апреля. УНН. Сегодня, 28 апреля, в Ужгороде более 50 молодых художников из разных регионов Украины рисовали портреты в холле-атриуме Закарпатской ОГА, сообщает корреспондент УНН.

Несколько десятков художников рисовали портреты в Закарпатской ОГА

Так, участники II Всеукраинского студенческого конкурса по живописи “Серебряный мольберт” выполняли творческое задание “Портрет”.

Под аккомпанемент рояля молодые художники воспроизводили на полотнах свое видение натурщиков — ребят, которые воплотили различные образы, типажи, настроения.

Во время выполнения творческого задания конкурсанты руководствовались главной установкой членов компетентного жюри — отойти от академизма, импровизировать, творить, а не перерисовывать. И хоть одного натурщика или натурщицу рисовали несколько художников, изображения были совершенно разными, и не только по технике исполнения.

Так, 51 художник курсирует по Ужгороду уже четвертый день. Конкурсанты “Серебряного мольберта” уже рисовали городские пейзажи в разных уголках областного центра Закарпатья и выполняли творческое задание “Импровизация” в художественном центре. Завтра же состоится награждение победителей Всеукраинского студенческого конкурса по живописи, после чего в атриуме облгосадминистрации проходит выставка художественных работ участников, которые они рисовали в течение трех дней.

По словам организаторов конкурса, в этом году жюри разработало несколько тысяч работ от 345 студентов из 67 учебных заведений Украины. В результате к финальной части творческого соревнования попали 51 молодой художник.

Как ранее сообщал УНН, 26 апреля на улицах Ужгорода 51 молодой художник из разных регионов Украины рисовал городские пейзажи.

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