Кілер слідував за Д.Вороненковим на автомобілі - В.Гелетей

“Коли я побував в „Прем’єр Паласі“ та поспілкувався з тими людьми, які переглядали відеосюжети, з фахівцями, те, що кілер чекав біля „Прем’єр Паласу“ — це не точна інформація. Кілер супроводжував нашого вбитого на автомобілі і практично був на „хвості“ через два автомобіля. Коли наш потерпілий припаркував автомобіль і наш кілер також припаркувався на бульварі Шевченка. Видно, як він виходить, йде по дорозі, піднімається і потім відбувається вбивство”, — сказав В.Гелетей.

Як повідомляв УНН, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.