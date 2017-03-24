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Кілер слідував за Д.Вороненковим на автомобілі - В.Гелетей

Кілер слідував за Д.Вороненковим на автомобілі - В.Гелетей

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Кілер не очікував екс-депутата Держдуми Дениса Вороненкова поблизу “Прем’єр Паласу”, а супроводжував його і практично був на “хвості” через два автомобіля. Коли він припаркував свій автомобіль, кілер слідував за ним, припаркувавшись на бульварі Шевченка. Про це начальник управління держохорони Валерій Гелетей заявив в ефірі телеканалу “112 Україна”, передає УНН.

“Коли я побував в „Прем’єр Паласі“ та поспілкувався з тими людьми, які переглядали відеосюжети, з фахівцями, те, що кілер чекав біля „Прем’єр Паласу“ — це не точна інформація. Кілер супроводжував нашого вбитого на автомобілі і практично був на „хвості“ через два автомобіля. Коли наш потерпілий припаркував автомобіль і наш кілер також припаркувався на бульварі Шевченка. Видно, як він виходить, йде по дорозі, піднімається і потім відбувається вбивство”, — сказав В.Гелетей.

Як повідомляв УНН, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Дениса Вороненкова.

Українські Національні Новини

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