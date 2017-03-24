Киллер следовал за Д.Вороненковим на автомобиле - В.Гелетей

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 48795 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 107044 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 122446 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 181592 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 132453 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126233 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118390 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106580 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107604 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103930 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Киллер следовал за Д.Вороненковим на автомобиле - В.Гелетей

Киллер следовал за Д.Вороненковим на автомобиле - В.Гелетей

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Киллер не ожидал экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова вблизи "Премьер Паласа", а сопровождал его и практически был на "хвосте" через два автомобиля. Когда он припарковал свой автомобиль, киллер следовал за ним, припарковавшись на бульваре Шевченко. Об этом начальник управления госохраны Валерий Гелетей заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.

"Когда я побывал в "Премьер Паласе" и пообщался с теми людьми, которые просматривали видеосюжеты, со специалистами, то, что киллер ждал возле "Премьер Паласа" - это не точная информация. Киллер сопровождал нашего убитого на автомобиле и практически был на "хвосте" через два автомобиля. Когда наш пострадавший припарковал автомобиль и наш киллер также припарковался на бульваре Шевченко. Видно, как он выходит, идет по дороге, поднимается и затем происходит убийство ", - сказал В.Гелетей.

Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

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