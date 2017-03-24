Киллер следовал за Д.Вороненковим на автомобиле - В.Гелетей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. Киллер не ожидал экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова вблизи "Премьер Паласа", а сопровождал его и практически был на "хвосте" через два автомобиля. Когда он припарковал свой автомобиль, киллер следовал за ним, припарковавшись на бульваре Шевченко. Об этом начальник управления госохраны Валерий Гелетей заявил в эфире телеканала "112 Украина", передает УНН.
"Когда я побывал в "Премьер Паласе" и пообщался с теми людьми, которые просматривали видеосюжеты, со специалистами, то, что киллер ждал возле "Премьер Паласа" - это не точная информация. Киллер сопровождал нашего убитого на автомобиле и практически был на "хвосте" через два автомобиля. Когда наш пострадавший припарковал автомобиль и наш киллер также припарковался на бульваре Шевченко. Видно, как он выходит, идет по дороге, поднимается и затем происходит убийство ", - сказал В.Гелетей.
Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.