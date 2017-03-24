Киллер следовал за Д.Вороненковим на автомобиле - В.Гелетей

"Когда я побывал в "Премьер Паласе" и пообщался с теми людьми, которые просматривали видеосюжеты, со специалистами, то, что киллер ждал возле "Премьер Паласа" - это не точная информация. Киллер сопровождал нашего убитого на автомобиле и практически был на "хвосте" через два автомобиля. Когда наш пострадавший припарковал автомобиль и наш киллер также припарковался на бульваре Шевченко. Видно, как он выходит, идет по дороге, поднимается и затем происходит убийство ", - сказал В.Гелетей.

Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.