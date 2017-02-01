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КібержНіж значно розширив діапазон можливостей сучасних онкологів і радіологів

Київ • УНН

 • 9693 перегляди

КИЇВ. 1 лютого. УНН. КіберНіж — одна з найбільш ефективних альтернатив хірургічному лікуванню пухлин, передає УНН з посиланням на дані МЦ “Клініка Спіженко”.

“...Сучасна медицина може вилікувати пацієнта з будь-якою локалізацією пухлини, якщо діагноз встановлено на початкових стадіях. Навіть „безсимптомні“ пухлини розміром 1-2 мм не укриються від онкоскрінінга, а високоточний удар КіберНожа не залишить раковим клітинам жодного шансу...”, — йдеться у повідомленні компанії.

Використання сучасної технології — роботизованого радіохірургічного комплексу КіберНіж (CyberKnife), — дозволяє повністю вилікувати 95-98% хворих. Однак слід пам’ятати — з кожним днем пухлина росте, а ефективність її лікування знижується. Саме тому рання діагностика відіграє надзначну роль.

Історія КіберНожа почалася в США. У 1992 році Джон Р.Адлер, доктор медичних наук, професор нейрохірургії та променевої онкології Медичного Центру Стенфордського Університету, ученик засновника радіохірургії, доктора медичних наук, шведа Ларса Лекселла розробив систему CyberKnife®.

Мета створення цієї Системи — з максимальною точністю і без хірургічного втручання лікувати пухлини по всьому тілу, а також подолання існуючих недоліків вже наявних радіохірургічних систем (в тому числі, ГаммаНожа). Зокрема, в пристрої КіберНожа було втілено два революційних нововведення ‒ система контролю за зображенням і роботизована “рука” з принципово новим рівнем маневреності.

Перший пацієнт був пролікований КіберНожем у 1994 році. Мета, поставлена розробниками, поступово наближалася. На рубежі століть КіберНіж був застосований для лікування пухлин голови, шиї та верхніх ділянок хребта. За декілька років Система КіберНіж вже використовувалася для лікування пухлин по всьому тілу.

У багатьох випадках КіберНіж є альтернативою хірургічній операції — таке лікування неінвазівне (сама операція безкровна), не вимагає наркозу, немає ризику інфекційних ускладнень у післяопераційний період, не потрібен період реабілітації. Дуже часто КіберНіж виступає єдиним можливим варіантом лікування на різних стадіях ракового процесу, включаючи III-IV стадії, з розвитком метастаз.

Зараз у світі налічується 200 установок КіберНожа, на яких проліковано понад 100 тис. пацієнтів. Найбільша кількість таких апаратів в США (150), Японії (19), Південній Кореї (8).

Перший у Східній Європі КіберНіж працює в Україні, в “Клініці Спіженко” в Києві, де кваліфіковану допомогу вже отримали понад 14 000 пацієнтів із понад 30 країн світу.

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