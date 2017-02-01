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КиберНож значительно расширил диапазон возможностей современных онкологов и радиологов

КиберНож значительно расширил диапазон возможностей современных онкологов и радиологов

Киев • УНН

 • 9693 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. КиберНож - одна из самых эффективных альтернатив хирургическому лечению опухолей, передает УНН со ссылкой на данные МЦ "Клиника Спиженко".

"... Современная медицина может вылечить пациента с любой локализацией опухоли, если диагноз установлен на начальных стадиях. Даже "бессимптомные" опухоли размером 1-2 мм не покроются от онкоскрининга, а высокоточный удар КиберНожа не оставит раковым клеткам никаких шансов ... ", - говорится в сообщении компании.

Использование современной технологии - роботизированного радиохирургического комплекса КиберНож (CyberKnife) - позволяет полностью вылечить 95-98% больных. Однако следует помнить - с каждым днем ​​опухоль растет, а эффективность ее лечения снижается. Именно поэтому ранняя диагностика играет важную роль.

История КиберНожа началась в США. В 1992 году Джон Р.Адлер, доктор медицинских наук, профессор нейрохирургии и лучевой онкологии Медицинского Центра Стэнфордского Университета, ученик основателя радиохирургии, доктор медицинских наук, шведа Ларса Лекселлом разработал систему CyberKnife®.

Цель создания этой системы - с максимальной точностью и без хирургического вмешательства лечить опухоли по всему телу, а также преодоление существующих недостатков уже имеющихся радиохирургических систем (в том числе, ГаммаНожа). В частности, в устройстве КиберНожа было воплощено два революционных нововведения - система контроля по изображению и роботизированная "рука" с принципиально новым уровнем маневренности.

Первый пациент был пролечен КиберНожом в 1994 году. Цель, поставленная разработчиками, постепенно приближалась. На рубеже веков КиберНож был применен для лечения опухолей головы, шеи и верхних участков позвоночника. За несколько лет Система КиберНож уже использовалась для лечения опухолей по всему телу.

Во многих случаях КиберНож является альтернативой хирургической операции - такое лечение неинвазивного (сама операция бескровная), не требует наркоза, нет риска инфекционных осложнений в послеоперационный период, не нужен период реабилитации. Очень часто КиберНож выступает единственным возможным вариантом лечения на разных стадиях ракового процесса, включая III-IV стадии, с развитием метастаз.

Сейчас в мире насчитывается 200 установок КиберНожа, на которых пролечено более 100 тыс. пациентов. Наибольшее количество таких аппаратов в США (150), Японии (19), Южной Корее (8).

Первый в Восточной Европе КиберНож работает в Украине, в "Клинике Спиженко" в Киеве, где квалифицированную помощь уже получили более 14 000 пациентов из более чем 30 стран мира.

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