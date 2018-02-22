Кіберрозвідка Ізраїлю запобігла теракту "ІД" на літаку

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Підрозділ № 8200 армії оборони Ізраїлю (IDF), що спеціалізується на кіберрозвідці, влітку цього року допоміг запобігти великій терористичній атаці угрупування “Ісламська держава”, спрямованій на знищення пасажирського літака, що прямував з Сиднею до Абу-Дабі, передає УНН з посиланням на Jerusalem Post.