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Кіберрозвідка Ізраїлю запобігла теракту "ІД" на літаку

Київ • УНН

 • 16379 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Підрозділ № 8200 армії оборони Ізраїлю (IDF), що спеціалізується на кіберрозвідці, влітку цього року допоміг запобігти великій терористичній атаці угрупування “Ісламська держава”, спрямованій на знищення пасажирського літака, що прямував з Сиднею до Абу-Дабі, передає УНН з посиланням на Jerusalem Post.

У співпраці з Ізраїльською розвідкою, солдати надали ключові розвіддані щодо нападу, який планували терористи. За словами представників збройних сил, завдяки інформації було проведено арешт підозрюваних, які перебували в активній стадії виконання плану.

“Запобігання нападу призвело до збереження життя десятків невинних людей і продемонструвало, що підрозділ №8200 є гравцем у війні розвідок проти ісламської держави”, — підкреслили в армії.

Подібно до Агенства з національної безпеки США, ізраїльські солдати одного з найбільш престижних загонів IDF, підрозділу № 8200, перехоплюють і збирають цифрову інформацію та розвідданні про ворогів Ізраїлю.

За даними австралійських чиновників, атака “ІД” на рейс авіаліній Etihad Airways з Сиднею до Абу-Дабі була зірвана в липні.

Чотири чоловіки були затримані у передмісті Сіднею за підозрою в плануванні двох окремих терористичних атак, в тому числі з використанням бомби, яка згідно плану злочинців мала перевозитись на літаку та вибухнути під час польоту.

Місцева преса тоді цитувала австралійську поліцію, заявивши, що один з підозрюваних планував перевозити вибухові речовини в м’ясорубці.

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