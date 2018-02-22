Киберразведка Израиля предотвратила теракт "ИД" на самолете
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Подразделение №8200 армии обороны Израиля (IDF), специализирующаяся на киберразведке, летом этого года помогло предотвратить большую террористическую атаку группировке "Исламское государство", направленной на уничтожение пассажирского самолета, следовавшего из Сиднея в Абу-Даби, передает УНН со ссылкой на Jerusalem Post.
В сотрудничестве с израильской разведкой, солдаты оказали ключевые разведданные о нападении, который планировали террористы. По словам представителей вооруженных сил, благодаря информации был проведен арест подозреваемых, которые находились в активной стадии выполнения плана.
"Предотвращение нападения привело к сохранению жизни десятков невинных людей и продемонстрировало, что подразделение №8200 является игроком в войне разведок против исламского государства", - подчеркнули в армии.
Подобно Агентства по национальной безопасности США, израильские солдаты одного из самых престижных отрядов IDF, подразделения № 8200, перехватывают и собирают цифровую информацию и разведданные о врагах Израиля.
По данным австралийских чиновников, атака "ИД" на рейс авиалиний Etihad Airways с Сиднея в Абу-Даби была сорвана в июле.
Четыре человека были задержаны в пригороде Сиднея по подозрению в планировании двух отдельных террористических атак, в том числе с использованием бомбы, которая согласно плану преступников должна была перевозиться на самолете и взорваться во время полета.
Местная пресса тогда цитировала австралийскую полицию, заявив, что один из подозреваемых планировал перевозить взрывчатые вещества в мясорубке.