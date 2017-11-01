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Кіберполіція затримала організатора шахрайської схеми – "ваш родич у поліції"

Кіберполіція затримала організатора шахрайської схеми – "ваш родич у поліції"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Слідчим управлінням поліції Полтавщини затримано шахрая, який виманював гроші у людей шляхом дезінформації. Зловмисник стверджував, що родичі потерпілих потрапили в біду і тепер їм потрібна фінансова допомога або ж надсилав фейкові повідомлення з банківських установ, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції.

Так, шахраєм виявився в’язень однієї із колоній на непідконтрольній Україні території. Зловмисника затримали у момент, коли він, звільнившись з місць позбавлення волі, повертався додому. Наразі його взято під варту.

Поліцейські встановили, що шахрай виманювали гроші у громадян за схемою "ваш родич у поліції", а також за допомогою розсилки фейкових смс-повідомлень від імені "Ощадбанку" та "ПриватБанку".

Нагадаємо, у травні 2017 року трьом учасникам цієї злочинної групи було повідомлено про підозру у вчиненні 78 епізодів злочинної діяльності, передбаченої ч. 4 ст. 190 КК України (4 факти), ч. 3 ст. 190 КК України (39 фактів), ч. 1 ст. 361 КК України (2 факти) та ч. 2 ст. 361 КК України (33 факти).

Повідомляють, що загальна сума завданих збитків громадянам сягає більш як 1,3 мільйона гривень, а за оперативною інформацією, вона може сягати 4 млн грн. Ці кошти учасники злочинної групи розподіляли між собою, а також використовували для забезпечення комфортних умов відбування покарання у місцях позбавлення волі.

Дзвінки потерпілим надходили з виправної колонії, розташованої на тимчасово окупованій території в Луганській області. Крім того, було встановлено, що учасники злочинної групи також знаходились у СІЗО розташованого у Полтавській області.

Тож пізніше, правоохоронці провели обшуки в СІЗО м. Полтави. За їх результатами все керівництво СІЗО Полтави було звільнено. Під час обшуків в камерах ув’язнених поліцейські вилучили більше 20 мобільних телефонів, Wi-Fi – роутер, флеш-карти, наркотичні речовини, алкоголь, заточки, гроші та чорнові записи.

Слідчі поліції Полтавської області за даними фактами додатково розпочали ще три кримінальні провадження: за ч. 1 ст.307 КК України, ч. 1 ст.309 КК України, ч.1 ст.364 КК України.

У подальшому поліцейські встановили і одного із організаторів цієї злочинної діяльності. Ним виявився 40-річний чоловік, який відбував покарання у виправній колонії у Луганській області на території не підконтрольній Україні.

"Він був "смотрящим" та лідером серед осіб, що відбувають покарання у вказаній установі. Ув’язнений після закінчення строку відбування покарання мав на меті повернутися на територію України. Тож у подальшому, під час проведення спільної міжрегіональної операції правоохонці затримали зловмисника після перетину лінії розмежування через пункт пропуску "Станиця Луганська", - повідомили в поліції.

Затриманому повідомлено про підозру та судом обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці або внесенням застави у розмірі 1,2 мільйона гривень. Наразі вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні ще 41 епізоду злочинної діяльності за ч.4 ст. 190 КК України.

На даний час частині потерпілих вже відшкодовано збитки завдані діями учасниками злочинної групи.

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