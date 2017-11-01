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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Киберполиции задержала организатора мошеннической схемы - "ваш родственник в полиции"

Киберполиции задержала организатора мошеннической схемы - "ваш родственник в полиции"

Киев  •  УНН

 • 9647 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Следственным управлением полиции Полтавщины задержан мошенник, который выманивал деньги у людей путем дезинформации. Злоумышленник утверждал, что родственники пострадавших попали в беду и теперь им нужна финансовая помощь или посылал фейковые сообщение банковских учреждений, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, мошенником оказался заключенный одной из колоний на неподконтрольной Украины территории. Злоумышленника задержали в момент, когда он, освободившись из мест лишения свободы, возвращался домой. Сейчас он взят под стражу.

Полицейские установили, что мошенник выманивали деньги у граждан по схеме "ваш родственник в полиции", а также с помощью рассылки фейковых смс-сообщений от имени "Ощадбанка" и "ПриватБанка".

Напомним, в мае 2017 года трем участникам этой преступной группы было сообщено о подозрении в совершении 78 эпизодов преступной деятельности, предусмотренной ч. 4 ст. 190 УК Украины (4 факта), ч. 3 ст. 190 УК Украины (39 фактов), ч. 1 ст. 361 УК Украины (2 факта) и ч. 2 ст. 361 УК Украины (33 факта).

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Сообщается, что общая сумма нанесенного ущерба гражданам достигает более 1,3 миллиона гривен, а по оперативной информации, она может достигать 4 млн грн. Эти средства участники преступной группы распределяли между собой, а также использовали для обеспечения комфортных условий отбывания наказания в местах лишения свободы.

Звонки потерпевшим поступали из исправительной колонии, расположенной на временно оккупированной территории в Луганской области. Кроме того, было установлено, что участники преступной группы также находились в СИЗО расположенного в Полтавской области.

Поэтому позже, правоохранители провели обыски в СИЗО Полтавы. По их результатам все руководство СИЗО Полтавы было уволено. Во время обысков в камерах заключенных полицейские изъяли более 20 мобильных телефонов, Wi-Fi - роутер, флэш-карты, наркотические вещества, алкоголь, заточки, деньги и черновые записи.

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Следователи полиции Полтавской области по данным фактам дополнительно начали еще три уголовных производства: по ч. 1 ст.307 УК Украины, ч. 1 ст.309 УК Украины, ч.1 ст.364 УК Украины.

В дальнейшем полицейские установили и одного из организаторов этой преступной деятельности. Им оказался 40-летний мужчина, который отбывал наказание в исправительной колонии в Луганской области на территории неподконтрольных Украины.

"Он был "смотрящим" и лидером среди лиц, отбывающих наказание в указанном учреждении. Заключенный после окончания срока отбывания наказания имел целью вернуться на территорию Украины. Поэтому в дальнейшем, при проведении совместной межрегиональной операции правоохранители задержали злоумышленника после пересечения линии разграничение через пункт пропуска "Станица Луганская", - сообщили в полиции.

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Задержанному сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца или внесением залога в размере 1,2 миллиона гривен. Сейчас решается вопрос об объявлении ему подозрения в совершении еще 41 эпизода преступной деятельности по ч.4 ст. 190 УК Украины.

В настоящее время части пострадавших уже возмещены убытки причиненные действиями участниками преступной группы.

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