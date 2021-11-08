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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 40499 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Кіберполіція закрила сайт, на якому торгували персональними даними 200 млн людей

Київ • УНН

 • 12783 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Правоохоронці припинили роботу одного з найбільших вебресурсів, де незаконно розповсюджували персональні дані громадян України, Молдови, Білорусі, Казахстану та інших країн СНД. Про це повідомили у міністерстві внутрішніх справ України, передає УНН.

Кіберполіція закрила сайт, на якому торгували персональними даними 200 млн людей

Цитата

"У результаті спільних дій локалізовано та припинено діяльність одного з найбільших вебресурсів, де незаконно розповсюджувалися персональні дані близько 200 мільйонів осіб, зокрема громадян України, Молдови, Білорусі, Казахстану та інших країн СНД. На сайті містилися відомості щодо номера телефону, прізвища, ім’я та по батькові громадян, їхнього місця реєстрації, а в окремих випадках й інформацію про надані адмінпослуги, пов’язані з використанням транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що операція проводилась працівниками Департаменту кіберполіції спільно з працівниками дізнання Дарницького управління поліції Києва та у співпраці з представниками уповноваженого Верховної Ради України з прав людини та міжнародними партнерами із США, Молдови та Німеччини припинили факти порушення захисту персональних даних з використанням автоматизованих систем та мережі Інтернет.

Додається, що профілактичні заходи були спрямовані на виявлення окремих осіб та злочинних груп, які займаються незаконним отриманням та розповсюдженням персональних даних громадян, баз даних, а також встановлення підприємств, установ та організацій, які можуть бути причетні до порушення законодавства України в сфері обігу персональних даних.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 182 (Порушення недоторканності приватного життя) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування наразі триває. Процесуальне керівництво здійснює Дарницька окружна прокуратура Києва.

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