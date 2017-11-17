Кіберполіція встановила комп’ютер, звідки викрали персональні дані учасників АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Інформація щодо зламу серверів МВС, звідки начебто і була викрадена ця інформація, не відповідає дійсності. Водночас, працівники кіберполіції оперативно встановили комп’ютер, за допомогою якого хакери отримали до неї доступ, а також його власника. Про це сьогодні, 17 листопада, повідомив керівник Департаменту кіберполіції Сергій Демедюк, передає УНН.
За словами начальника Департаменту кіберполіції, користувач соціальної мережі під вигаданим ім’ям пропонував завантажити архіви з персональною інформацією учасників АТО.
“Сьогодні ми встановили комп’ютер, зламавши який, хакери отримали доступ до всієї інформації, що була розміщена не тільки на даному пристрої, а й в усій локальній мережі підрозділу. Наразі ми проводимо ретельний огляд ураженої техніки”, — розповів Сергій Демедюк.
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Він додав, що тримачем цієї інформації є працівник регіонального підрозділу Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції.
Нині працівники поліції проводять перевірку для визначення шляхів ураження комп’ютера шкідливим програмним забезпеченням. Правоохоронці також встановлюють осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного інциденту.
Розглядається питання щодо відкриття кримінального провадження за ст. 361 КК України.
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Нагадаємо, 16 листопада в одній із соціальних мереж була розміщена інформація щодо начебто зламу серверів МВС, що дозволило зловмисникам отримати доступ до архівів з персональними даними учасників АТО.